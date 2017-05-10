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13:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске в ДТП с автобусом пострадал годовалый мальчик

Его госпитализировали.

Днем 9 мая 2017 года в Челябинске на улице Худякова у городского пляжа столкнулись Kia Ceed и рейсовый автобус КАвЗ (маршрут № 501 Златоуст — Куса — Челябинск).

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, 33-летний водитель автобуса выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу легковушке. Пострадал годовалый пассажир иномарки. Его госпитализировали с многочисленными травмами.

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