В Челябинске в ДТП с автобусом пострадал годовалый мальчик

Днем 9 мая 2017 года в Челябинске на улице Худякова у городского пляжа столкнулись Kia Ceed и рейсовый автобус КАвЗ (маршрут № 501 Златоуст — Куса — Челябинск).

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, 33-летний водитель автобуса выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу легковушке. Пострадал годовалый пассажир иномарки. Его госпитализировали с многочисленными травмами.