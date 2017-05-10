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17:09 (мск), источник: Новая Кубань

«Самару» разорвало напополам от удара об дерево на Кубани

В аварии в Крыловском районе погиб пассажир легковушки.

Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. Трагедия произошла 8 мая. 26-летний молодой человек ехал за рулем своего ВАЗ 211440. Вместе с ним в салоне находился 25-летний пассажир.
Водитель переборщил со скоростью и не справился с управлением авто.

При движении по одной из улиц с. Шевченковское машина улетела в кювет. Около полудня «Самара» врезалась в дерево, отчего её разорвало на две части.

Пассажир легковушки скончался мгновенно. По данным УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель с травмами был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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