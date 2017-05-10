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13:17 (мск), источник: Вести - Воронеж

Кто поджёг уже пять домов на улице Ленинградской?

В Воронеже в ночь на 10 мая полыхало очередное здание на улице Ленинградской.

За последние две недели там произошло уже пять возгораний двухэтажек. Несмотря на то, что все эти здания уже расселены, общественный резонанс каждое из этих ЧП вызывают немалый. Ещё бы — во время пожаров пламя иной раз получается такое, что видно с другого берега водохранилища.

После отъезда жильцов старые квартиры превращаются в мусорную свалку и прибежище бомжей. Кто-то решил с этим покончить.

Подобные происшествия чреваты и несчастными случаями, и затратами на работу пожарных расчётов. Журналистам «Вести-Воронеж» глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов рассказал, что час работы пожарной автоцистерны с личным составом при тушении пожара, сопоставимого с теми, которые случались на Ленинградской, стоит от 3 до 5 тысяч рублей. Однако есть один интересный нюанс: пожаром считается неконтролируемое горение, причиняющее ущерб, а в расселённых домах нет ничего, что могло бы быть утрачено с ущербом для какой-либо стороны. Получается, и пожара-то не было — в его официальном понимании.

Кому же выгодно сжигать внутренности строений? Многие считают, что будущему застройщику. Но логику этого предположения понять сложно — ведь коробка останется стоять и после возгорания. Её придётся демонтировать, вывозить — совершать те же действия, что и без пожара.

Второй, более объяснимой версией является участие в возникновении пожаров маргинальных личностей, которые облюбовали заброшенные территории. Но даже самые безрассудные персонажи вряд ли смогли бы пять раз подряд допустить случайное возгорание за такой короткий отрезок времени. Да и зачем им жечь, по сути, собственную жилплощадь?!

Остаётся версия с намеренным поджогом от какого-нибудь пиромана. Вполне подходящий вариант: любитель больших костров пробирается в дом, поджигает кучи мусора, а потом любуется своим талантом устраивать крутые шоу для десятков горожан. О той опасности, которая может возникнуть во время такого «представления», он вряд ли задумывается.

Зато понимает, что серьёзную охоту на него вряд ли кто устроит, так как ущерб он если и приносит, то минимальный (как он думает). Хотя, на самом деле, и суммы, которые уже потрачены на тушение пяти домов, и сам факт отвлечения пожарных — не то, за что могут погладить по головке в случае нахождения виновных в поджогах.

Кстати, версия с пироманами серьёзно рассматривалась и во время серии возгораний автомобилей в 2014 году. Тогда было официально установлены десятки фактов именно поджогов автомобилей за весьма короткий срок. Полиция находила нескольких виновников таких ЧП, но до сих пор нельзя сказать, что именно они были авторами всей этой «огненной волны». Тем более, автомобили продолжают воспламеняться. Может, именно те, кто поджигал три года назад машины, и были не пойманы, выбрали для себя новые «забавы»?

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