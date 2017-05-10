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14:38 (мск), источник: Volga News

Крупное ДТП под Сызранью могло произойти по вине водителя Peugeot

В среду, 10 мая, стало известно о том, что столкновение ВАЗ-21061 и Peugeot 206 в Сызранском районе с тремя погибшими могло произойти по вине водителя иномарки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

В областном полицейском Главке уточнили, что ДТП произошло 9 мая в 06:35 на 918 км автодороги М-5 «Урал».

По предварительной версии сотрудников полиции, 30-летний мужчина, управляя автомобилем Peugeot, ехал по трассе М-5 со стороны Жигулевска в направлении Сызрани. В пути он выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21061 под управлением 39-летнего мужчины.

В результате ДТП водители обоих автомобилей и 35-летний пассажир иномарки скончались. Еще пять участников аварии, в том числе 15-летний подросток, доставлены сотрудниками скорой помощи в ближайшую больницу.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

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