Крупное ДТП под Сызранью могло произойти по вине водителя Peugeot

В областном полицейском Главке уточнили, что ДТП произошло 9 мая в 06:35 на 918 км автодороги М-5 «Урал».

По предварительной версии сотрудников полиции, 30-летний мужчина, управляя автомобилем Peugeot, ехал по трассе М-5 со стороны Жигулевска в направлении Сызрани. В пути он выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-21061 под управлением 39-летнего мужчины.