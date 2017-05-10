Родители погибших в ДТП детей просят взыскать с водителя 15 млн рублей

Родители погибших в ДТП детей в Нижегородской области просят взыскать с водителя 15 млн рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

21 мая 2015 года на трассе М 7 «Волга в Кстовском районе произошла авария, в которой погибли трое несовершеннолетних и пострадали еще шесть человек. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью шести лицам и смерть трех лиц».

До суда обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Родители погибших и пострадавших заявили гражданские иски на общую сумму 15 000 000 рублей.