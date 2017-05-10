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13:45 (мск), источник: dostup1.ru

Иномарка «воткнулась» капотом в землю после столкновения с ВАЗом в Магнитогорске

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Иномарка вылетела с дороги и встала на капот после столкновения с ВАЗом в Магнитогорске (Челябинская область) — трое пострадавших оказались в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 10 мая, около 8.00 возле остановки «Гаражи» на улице Гагарина столкнулись ВАЗ-2108 и Chevrolet Lanos. Удар был такой силы, что иномарка с башкирскими номерами перемахнула через бетонный бордюр, протаранила гараж и «воткнулась» капотом в землю. Очевидцы ДТП бросились помогать трем людям, находившимся в Chevrolet.

Пострадавших, среди которых оказалась девушка, достали из иномарки и увезли в больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии. Хозяева гаража с «вмятиной» намерены взыскать с виновника ущерб.

По мнению комментаторов, причиной аварии стали погодные условия и человеческий фактор. Автомобилисты считают, что в данном месте давно пора установить отбойники, так как аналогичные ДТП здесь уже происходили.

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