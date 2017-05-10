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13:41 (мск), источник: Uralpress.ru

Суд отказался смягчать и ужесточать приговор Филину, по вине которого в ДТП со скорой погибли 3 человека

Челябинский областной суд отказался смягчить и ужесточить приговор виновнику резонансного ДТП с машиной скорой помощи в Челябинске 27-летнему Александру Филину, по вине которого погибло три человека.

Как уже сообщало агентство, 22 марта 2017 года Курчатовский районный суд Челябинска признал Александра Филина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортным средством на три года. Виновнику предстоит выплатить по одному миллиону рублей трем совершеннолетним детям погибшего водителя скорой Сергея Федерягина и один миллион рублей отцу погибшего фельдшера Владислава Исламова.

Максимальное наказание по этой статье предусмотрено до девяти лет. Как рассказала руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская, представитель потерпевших в своей апелляционной жалобе просил назначить Филину максимально возможный срок наказания. Защитник, не оспаривая квалификацию действий осужденного, настаивал на смягчении срока наказания, а также на снижении компенсации морального вреда.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Александра Филина, оставил без изменения приговор Курчатовского районного суда Челябинска от 22 марта 2017 года», — уточнила Евгения Нациевская.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», жуткая авария произошла восьмого октября 2016 года в шесть часов утра. Александр Филин, управлявший автомобилем «Хонда Цивик» в состоянии алкогольного опьянения, протаранил машину скорой помощи, в которой в больницу везли маму с 10-месячным малышом. От удара «скорая» врезалась в опору электропередач, переломив ее пополам.

В результате ДТП погибли трое: годовалый ребенок, 60-летний водитель скорой Сергей Федерягин, 26-летний фельдшер Владислав Исламов. Кроме того, в аварии получили травмы 23-летняя мама ребенка и 22-летний фельдшер Лиза Гроза. Виновник аварии также получил многочисленные ранения, в том числе травму позвоночника.

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