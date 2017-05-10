В поселке Курумоч нашли труп со связанными руками

По данным источника в правоохранительных органах, у парня были связаны руки сзади, а на теле обнаружились многочисленные раны, ссадины и кровоподтеки.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство», тело отдали судмедэкспертам для установления причины и времени смерти. Кроме того, сейчас полиция пытается установить личность погибшего.