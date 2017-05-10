В ДУИС рассказали о состоянии здоровья Юрия Пака

О плохом самочувствии заключенного рассказала его супруга Ольга Пак. С ее слов, 9 мая у них состоялся разговор с мужем, в котором он пожаловался на воспаление почек. Обеспокоенная самочувствием супруга, Ольга написала пост в Facebook и поделилась своими тревогами.

«Вчера звонил Юра. Поговорил со мной, с Даниилом и даже с Анечкой (все-таки она нашла в себе силы немного поговорить с папой и даже почти не плакала). Это был настоящий день победы. В последние дни Юра очень болел — почки. Говорит, что вставал и ходил с большим трудом. Санчасть колонии не знает уже, что с ним делать — воспаление не проходит даже после массированного курса антибиотиков», — написала супруга осужденного.

По словам Ольги, подобные боли раньше Юру не тревожили. Первые проявления болезни появились после после апелляционного процесса. Все это, возможно, результат постоянного и мучительного ожидания, добавила Пак.

«Юра сделал прошение о смягчении наказания. То есть, мы хотим, чтобы неотбытую часть срока заменили на штраф. Сейчас мы с нетерпением ждем дату заседания, которое назначит Абайский районный суд. Конечно, мы надеемся. Надеемся, что суд одобрит замену “неотбытого срока штрафом”. Ведь иначе Юра не сможет присутствовать на выпускном вечере дочери и своих учеников. Выпускной назначен на 12 июня», — сообщила Ольга.

В ДУИС области состояние здоровья осужденного учителя назвали удовлетворительным. В пресс-службе ведомства сообщили, что Пак находится в отряде.

«Состояние осужденного Юрия Пака удовлетворительное. Он находится в отряде, как и положено. Его здоровье находится под контролем как руководства колонии, так и местной медицинской-санитарной части. Поэтому, повода для беспокойства нет. Ему оказывается и будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в ДУИС.

Напомним, в октябре 2016 года карагандинского учителя физики Юрия Пака приговорили к двум годам колонии по обвинению в лжетерроризме. По версии следствия, 14 апреля 2015 года педагог, находясь на рабочем месте, позвонил на номер 102 и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о готовящемся теракте в итоге не подтвердился. Позже апелляционная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции.

Также ранее родные обратились в Абайский районный суд, чтобы воспользоваться правом на сокращение оставшегося срока. Данное ходатайство было рассмотрено, осужденному сократили неотбытую часть наказания на ¼ часть, то есть на 5 месяцев 12 дней.