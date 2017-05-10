Обесточившего город гуся сняли на видео

Один из местных жителей опубликовал видеозапись происшествия в Facebook. На кадрах, снятых его автомобильным видеорегистратором, видна яркая вспышка, после чего на проезжую часть падает мертвая птица. Видео набрало около 67 тысяч просмотров.

Энергетическая компания Consumers Energy, отвечающая за электроснабжение Маскигона, утверждает, что гусь зацепил провод воздушной линии электропередачи напряжением 7200 вольт. В результате отключилась ближайшая подстанция, и жители города на пять часов остались без электричества.

В 2016 году сообщалось, что в американском штате Огайо гусыня обратилась за помощью к полицейскому, чтобы спасти своего детеныша.