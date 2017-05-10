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14:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пьяный мужчина в Братске зарезал своего знакомого

Мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил ножом своего 39-летнего знакомого в Братске. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, 6 мая в общежитии, расположенном по улице Пихтовая в Братске, правоохранительными органами обнаружено тело 39-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки.

«По горячим следам сотрудниками Росгвардии задержан подозреваемый в совершении преступления. В ходе следствия стало известно, что в результате внезапно возникших неприязненных отношений на почве совместного распития спиртных напитков, мужчина причинил знакомому ножевое ранение, от которого последний скончался. После чего злоумышленник вынес тело из своей комнаты в коридор», — отметили в ведомстве.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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