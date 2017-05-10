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14:00 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге будут судить санитарку интерната на Ляпустина, где кипятком обварили ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая, ИА УралПолит.Ru. В Чкаловский районный суд Екатеринбурга передано дело в отношении бывшей санитарки екатеринбургского детского дома-интерната на Ляпустина, где в январе кипятком обварили ребенка.

В ходе расследования обстоятельств ЧП директору дома-интерната внесено представление с требованием принять меры по недопущению подобных фактов впредь.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 18 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Напоминаем, 19 января, в интернате обварили кипятком 11-летнего мальчика. Санитарка оставила его в ванной с кипятком без присмотра, в связи с заболеванием у него снижен болевой порог. Ребенок получил ожоги 20% тела.

«Установлено, что причиной произошедшего стало то, что перед проведением гигиенических процедур в отношении ребёнка санитарка, проигнорировав необходимые инструкции, не проверила температуру воды, которой она мыла воспитанника», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Сотрудники интерната не раз привлекались к ответственности за халатность, жертвами которой становились дети. Ранее бывшая санитарка была признана виновной в истязании детей. Суд приговорил женщину к двум годам колонии общего режима. Бывший детский омбудсмен Павел Астахов назвал интернат «фабрикой несчастья» и заявил о том, что обсудил перспективы скорейшего реформирования учреждения.

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