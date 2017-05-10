Пьяный житель Воронежской области зарезал 28-летнего мужчину

Пьяный мужчина убил ножом 28-летнего жителя рабочего поселка Перелешенский Панинского района вечером пятницы, 5 мая. Причиной стал конфликт между мужчинами, сообщила пресс-служба регионального МВД в среду, 10 мая.

Пьяный 33-летний местный житель нанес мужчине удар ножом в грудь и повредил легкое, сообщила пресс-служба СКР по Воронежской области. Подозреваемый оставил тело на проезжей части дороги недалеко от улицы Мира районного поселка Перелешенский и скрылся. Скончавшегося мужчину обнаружили в тот же день.

Подозреваемого задержали в течение суток. Мужчина частично признал свою вину. За убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) задержанному грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Ведется следствие.