Пьяный житель Воронежской области зарезал 28-летнего мужчину
Тело нашли на дороге в поселке Перелешинский.
Тело нашли на дороге в поселке Перелешинский.
Пьяный мужчина убил ножом 28-летнего жителя рабочего поселка Перелешенский Панинского района вечером пятницы, 5 мая. Причиной стал конфликт между мужчинами, сообщила
Пьяный 33-летний местный житель нанес мужчине удар ножом в грудь и повредил легкое, сообщила
Подозреваемого задержали в течение суток. Мужчина частично признал свою вину. За убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) задержанному грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Ведется следствие.