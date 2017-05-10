Три человека погибли, пятеро госпитализированы в результате ДТП в Самарской области

Авария произошла утром во вторник на 918 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной версии, автомобиль Peugeot, ехавший со стороны Жигулевска в направлении Сызрани, вылетел на встречку и врезался в ВАЗ-21061. Водители обоих автомобилей и пассажир иномарки скончались от полученных травм. Пять других участников аварии, в том числе ребенок 2002 года рождения, госпитализированы. По факту ДТП полиция проводит проверку.