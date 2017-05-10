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14:37 (мск), источник: Интерфакс

Три человека погибли, пятеро госпитализированы в результате ДТП в Самарской области

10 мая. Interfax-Russia.ru — Два легковых автомобиля столкнулись на трассе под Сызранью (Самарская область), есть погибшие и пострадавшие, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по региону в среду.

Авария произошла утром во вторник на 918 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной версии, автомобиль Peugeot, ехавший со стороны Жигулевска в направлении Сызрани, вылетел на встречку и врезался в ВАЗ-21061. Водители обоих автомобилей и пассажир иномарки скончались от полученных травм. Пять других участников аварии, в том числе ребенок 2002 года рождения, госпитализированы. По факту ДТП полиция проводит проверку.

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