Фура смяла пассажирский микроавтобус на трассе М-5 под Ашой

Авария с участием пассажирского микроавтобуса и большегрузного автомобиля произошла в Ашинском районе на трассе М-5 Челябинск-Москва. По словам очевидцев, чудом обошлось без жертв и серьезных травм.

По словам очевидцев, ДТП случилось вечером 9 мая в районе города Сим, когда на спуске трассы в сторону Уфы у фуры отказали тормоза и та скатилась в ехавший попутно микроавтобус. В свою очередь, микроавтобус выкатился на встречку и столкнулся с другим грузовым автомобилем.

«Удар пришелся на сторону водителя. Его смогли вытащить из покореженного автомобиля. Мужчина получил травмы. Его пассажиры не пострадали», — рассказали пользователи группы «На дорогах Южного Урала».