Фура смяла пассажирский микроавтобус на трассе М-5 под Ашой
Лишь чудом в аварии обошлось без жертв.
Лишь чудом в аварии обошлось без жертв.
Авария с участием пассажирского микроавтобуса и большегрузного автомобиля произошла в Ашинском районе на трассе М-5
По словам очевидцев, ДТП случилось вечером 9 мая в районе города Сим, когда на спуске трассы в сторону Уфы у фуры отказали тормоза и та скатилась в ехавший попутно микроавтобус. В свою очередь, микроавтобус выкатился на встречку и столкнулся с другим грузовым автомобилем.
«Удар пришелся на сторону водителя. Его смогли вытащить из покореженного автомобиля. Мужчина получил травмы. Его пассажиры не пострадали», — рассказали пользователи группы «На дорогах Южного Урала».
В ГИБДД Ашинского района подтвердили факт аварии, уточнив, что проводится административное расследование.