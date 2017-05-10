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16:14 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани суд арестовал мужчину, который стрелял в полицейских и поджег автомобиль

Высокогорский районный суд Татарстана арестовал 59-летнего Ильдара Кадырова, который подозревается в поджоге автомобиля и стрельбе по полицейским. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источник близкий к следствию.

Сообщается, что Ильдар Кадыров пробудет в СИЗО два месяца. В настоящее время дело передано в Следственный комитет по РТ.

Отмечается, что мужчина также подозревается в похищении человека.

 — Известно, что он женат, есть малолетний ребенок. Возможно, проходил службу в Афганистане, — говорится в сообщении.

Напомним, 7 мая при задержании неработающий ранее судимый житель Казани Ильдар Кадыров, подозреваемый в уничтожении чужого имущества, оказал вооруженное сопротивление и выстрелил в сторону полицейских.

 — Злоумышленнику удалось скрыться. Пострадавших среди полицейских и граждан нет, — сообщили в ведомстве.

Позже в результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан по «горячим следам». При задержании у него было изъято два пистолета Макарова.

Кроме того, по информации правоохранительных органов, именно он ночью 5 мая поджег автомобиль Kia Spectra во дворе дома на улице Глушко.

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