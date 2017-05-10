Крушение вертолёта под Воронежем произошло из-за столкновения с ЛЭП

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование «жёсткой посадки» вертолёта Robinson R-66 клуба «Солнечный». Эксперты пришли к выводу, что причиной ЧП стало столкновение с проводами линии электропередач. Полёт проходил на предельно малой высоте над водой — 5−6 м. Сопутствующим фактором стала неосмотрительность пилота, который не учёл наличие искусственных препятствий. Кроме того, провода не имели маркировки.

Напомним, крушение произошло в августе 2016 года в Рамонском районе Воронежской области. Пилот и четыре пассажира получили травмы, а вертолёт был разрушен.

В итоге эксперты МАК представили ряд рекомендаций вертолётному клубу «Солнечный» по повышению безопасности полётов.

К слову, в 2015 году клуб (контролируется депутатом областной думы Александром Цыбанем) два раза осуществил незаконные посадки в черте города. А перед крушением вертолёта «Солнечный» получил запрет на проведение перевозок пассажиров. Соответствующее решение было принято в Коминтерновском районном суде. Поводом стала проверка транспортной прокуратуры. Выяснилось, что клуб работал без сертификата эксплуатанта и лицензии на перевозку пассажиров на вертолётах.

Несмотря на запрет «Солнечный» продолжил проводить воздушный экскурсии. В начале 2017 года был выдан лист о принудительном исполнении решения суда. Тем не менее, регулярно публикуется реклама в социальных сетях о проведении экскурсионных полётов, а на Московском шоссе появились баннеры клуба.

Сейчас транспортная прокуратура проводит в клубе повторную проверку.