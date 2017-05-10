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14:23 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На границе Башкирии столкнулись пассажирский автобус и многотонная фура

На границе Башкирии и Челябинской области столкнулись пассажирский автобус и многотонная фура.

В аварии чудом никто не погиб. ДТП произошло недалеко от города Сим.

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, и машина скатилась с горы на микроавтобус.

Удар был настолько сильным, что смял сторону водителя. Водитель получил травмы. Его пришлось вытаскивать из покореженного автомобиля. Пассажиры не пострадали.

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