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14:26 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы обокрали 94-летнего ветерана в День Победы

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Мужчина и женщина украли у 94-летнего ветерана 30 000 рублей в День Победы в Камышинском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», 9 мая пенсионер вышел во двор своего дома, где его начали поздравлять с Днем Победы мужчина и женщина. Последний предложил ветерану подняться к нему в квартиру и тот согласился. Фронтовик начал угощать своих гостей и пока мужчина отвлек его, женщина украла из кармана пиджака пенсионера 30 000 рублей, после чего те скрылись.

Полицейские по «горячим следам» задержали злоумышленников. Ими оказались неработающие ранее судимые за хищения 51-летний камышанин и его 29-летняя знакомая. Правоохранителям удалось вернуть часть украденной суммы. Полицейские возбудили уголовное дело и решают вопрос о заключении злоумышленников под стражу.

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