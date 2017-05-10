Волгоградцы обокрали 94-летнего ветерана в День Победы
Правоохранители возбудили уголовное дело.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
Мужчина и женщина украли у 94-летнего ветерана 30 000 рублей в День Победы в Камышинском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Полицейские по «горячим следам» задержали злоумышленников. Ими оказались неработающие ранее судимые за хищения 51-летний камышанин и его 29-летняя знакомая. Правоохранителям удалось вернуть часть украденной суммы. Полицейские возбудили уголовное дело и решают вопрос о заключении злоумышленников под стражу.