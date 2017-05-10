В Нижнем Новгороде ищут похитительницу детских колясок

Нижний Новгород, 10 мая — АиФ-НН. Похитительницу двух детских колясок разыскивают в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Вечером 9 мая злоумышленница вынесла из подъезда дома на улице Чкалова две детские коляски. После обращения пострадавших владельцев в полицию было возбуждено уголовное дело. Вскоре личность подозреваемой была установлена, а краденое нашли в ее квартире.

Злоумышленницу — неработающую ранее судимую 39-летнюю нижегородку сейчас разыскивают.