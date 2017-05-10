Житель Башкирии случайно убил сожителя матери

Трагедия произошла в селе Иглино вечером 4 мая. На веранде одного из домов разгорелась семейная ссора: 26-летний молодой человек поссорился с сожителем матери. Парень вспылил и дал пощечину 45-летнему нетрезвому мужчине.

На этом бы все и закончилось, но, к несчастью, мужчина не устоял на ногах и упал, ударившись головой о бетонную плиту на земле. Травма оказалась смертельной: потерпевший скончался на месте.

А в правоохранительных органах о случившемся узнали только утром следующего дня: по факту возбудили уголовное дело.