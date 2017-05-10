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14:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии случайно убил сожителя матери

Парень всего лишь дал пощечину.

Трагедия произошла в селе Иглино вечером 4 мая. На веранде одного из домов разгорелась семейная ссора: 26-летний молодой человек поссорился с сожителем матери. Парень вспылил и дал пощечину 45-летнему нетрезвому мужчине.

На этом бы все и закончилось, но, к несчастью, мужчина не устоял на ногах и упал, ударившись головой о бетонную плиту на земле. Травма оказалась смертельной: потерпевший скончался на месте.

А в правоохранительных органах о случившемся узнали только утром следующего дня: по факту возбудили уголовное дело.

— 26-летнему жителю Иглинского района уже предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Сейчас он находится на подписке о невыезде, — отметили в пресс-службе СКР по Башкирии.

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