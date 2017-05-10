Житель Башкирии случайно убил сожителя матери
Парень всего лишь дал пощечину.
Парень всего лишь дал пощечину.
Трагедия произошла в селе Иглино вечером 4 мая. На веранде одного из домов разгорелась семейная ссора: 26-летний молодой человек поссорился с сожителем матери. Парень вспылил и дал пощечину 45-летнему нетрезвому мужчине.
На этом бы все и закончилось, но, к несчастью, мужчина не устоял на ногах и упал, ударившись головой о бетонную плиту на земле. Травма оказалась смертельной: потерпевший скончался на месте.
А в правоохранительных органах о случившемся узнали только утром следующего дня: по факту возбудили уголовное дело.
— 26-летнему жителю Иглинского района уже предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Сейчас он находится на подписке о невыезде, — отметили в