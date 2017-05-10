В Воронежской области от отравления угарным газом погиб годовалый мальчик

Мальчика, а также 27-летнюю женщину, ее 33-летнего мужа и 5-летнюю дочь обнаружил сосед утром вторника, 9 мая. Пострадавшие были без сознания. По данным следователей, в доме работал газовый котел, окна были закрыты. Мужчина выключил котел, открыл двери и окна и вызвал медиков. Врачи констатировали смерть годовалого ребенка и госпитализировали пострадавших. Супружеская пара и их дочь находятся в реанимации с признаками отравления газом.

На теле погибшего мальчика не нашли следов насилия. Следователи начали проверку по факту ЧП. Специалисты осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти ребенка, опросили соседей.

— Выполняется комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказал руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Гольцман.