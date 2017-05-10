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16:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В богучарском селе гадюка укусила 40-летнего мужчину

Пострадавший обратился за медпомощью, когда место укуса воспалилось.

В селе Монастырщина Богучарского района гадюка укусила 40-летнего местного жителя. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил врач хирург-рабиолог Богучарской райбольницы Юрий Веремеев в среду, 10 мая.

Пострадавший обратился за помощью к медикам 5 мая. Через два дня после укуса, когда от яда змеи рука начала опухать.

— Мужчину без документов и без определенного места жительства к нам привез его работодатель. На вид пострадавшему — около 40 лет. Он жаловался на боль и отек на внутренней стороне правого предплечья. Мы ввели ему противогадючью сыворотку и предложили госпитализацию, но мужчина отказался и уехал домой в удовлетворительном состоянии, — рассказал Юрий Веремеев.

По словам богучарского врача, именно весной яд гадюк особенно опасен для людей, потому что он концентрированный после зимней спячки змей. В 2016 году жителей Богучарского района кусали гадюки в августе и сентябре, им также вводили сыворотку, однако госпитализация им не надобилась, так как яд змей в конце лета — начале осени наносит не такой сильный вред здоровью человека. Летальных случаев от укуса змей в Богучарском районе зарегистрировано не было.

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