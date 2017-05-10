Рухнувшую школу в Мурино начали разбирать

Рухнувшую в Мурино школу разбирают. Сегодня компания ЦДС начала демонтаж малого спортивного и актового залов, где 7 мая произошло обрушение кровли и металлоконструкций. После этого будет проведена экспертиза всего здания, пишет 47news.

«Проект школы разработан сторонней проектной организацией. Проектные решения, аналогичные тем, которые применены в обрушившемся спортивном зале, использованы еще в двух помещениях школы — малом спортивном зале и актовом», — говорится в официальном сообщении компании.

ЦДС обещает в ближайшее время разработать новый проект, но с другим подрядчиком по проектированию и изготовлению металлоконструкций. Разрушенные залы имеют независимый конструктив и кровлю, поэтому возведение новых зданий не повлияет на построенные помещения, уверяют в компании. Объект намерены сдать в нынешнем году. Напомним, до ЧП школу собирались открыть 1 сентября.

Напомним, 7 мая в посёлке Мурино Всеволожского района Ленобласти сложилась крыша спортзала недостроенной школы. Под завалами погиб 55-летний машинист компрессорной установки Юрий Трофимов. Он спал в «ГАЗели» и не услышал, как рабочие разбегались со стройки. Его родным ЦДС обещает оказать всестороннюю помощь. Кроме того, ущерб компенсируют владельцам трёх автомобилей, заваленных обломками.