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15:19 (мск), источник: dostup1.ru

Следственный комитет просит помощи в розыске челябинского насильника

Злоумышленник днем 27 сентября 2016 года в подъезде одного из домов по Комсомольскому проспекту изнасиловал 19-летнюю горожанку.

Следственный комитет распространил фотографию мужчины, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности девушки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным СК, злоумышленник днем 27 сентября 2016 года в подъезде одного из домов по Комсомольскому проспекту (Курчатовский район) в Челябинске изнасиловал 19-летнюю горожанку.

«После проведения видеотехнической экспертизы удалось получить изображение подозреваемого, сделанное камерой наружного видеонаблюдения», — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Приметы разыскиваемого: на вид 20−25 лет, худощавого телосложения, азиатской внешности, волосы темные короткие, рост 170−175 см. Был одет в классический пиджак серого цвета, черные зауженные брюки.

Следственные органы обращаются с просьбой к жителям Челябинска сообщить в сведения о личности подозреваемого, а также информацию о его возможном местонахождении по телефонам следственного отдела: 8 (351) 281−45−97 или 281−45−96, а также в отдел полиции «Курчатовский»: 8 (351) 742−13−69, 749−40−00 или 8−951−434−46−00.

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