Следственный комитет просит помощи в розыске челябинского насильника
Злоумышленник днем 27 сентября 2016 года в подъезде одного из домов по Комсомольскому проспекту изнасиловал 19-летнюю горожанку.
Злоумышленник днем 27 сентября 2016 года в подъезде одного из домов по Комсомольскому проспекту изнасиловал 19-летнюю горожанку.
Следственный комитет распространил фотографию мужчины, совершившего особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности девушки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным СК, злоумышленник днем 27 сентября 2016 года в подъезде одного из домов по Комсомольскому проспекту (Курчатовский район) в Челябинске изнасиловал 19-летнюю горожанку.
«После проведения видеотехнической экспертизы удалось получить изображение подозреваемого, сделанное камерой наружного видеонаблюдения», — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.
Приметы разыскиваемого: на вид 20−25 лет, худощавого телосложения, азиатской внешности, волосы темные короткие, рост 170−175 см. Был одет в классический пиджак серого цвета, черные зауженные брюки.
Следственные органы обращаются с просьбой к жителям Челябинска сообщить в сведения о личности подозреваемого, а также информацию о его возможном местонахождении по телефонам следственного отдела: