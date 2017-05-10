Следственный комитет просит помощи в розыске челябинского насильника

По данным СК, злоумышленник днем 27 сентября 2016 года в подъезде одного из домов по Комсомольскому проспекту (Курчатовский район) в Челябинске изнасиловал 19-летнюю горожанку.

«После проведения видеотехнической экспертизы удалось получить изображение подозреваемого, сделанное камерой наружного видеонаблюдения», — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Приметы разыскиваемого: на вид 20−25 лет, худощавого телосложения, азиатской внешности, волосы темные короткие, рост 170−175 см. Был одет в классический пиджак серого цвета, черные зауженные брюки.