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15:21 (мск), источник: dostup1.ru

Двое угодили в реанимацию после ДТП со «стойкой» на капоте в Магнитогорске

По версии ГИБДД, водитель ВАЗа неправильно выбрал скорость.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП с ВАЗом и иномаркой в Магнитогорске (Челябинская область) — Chevrolet Lanos вылетел и «встал» на капот, протаранив гаражи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2108 неправильно выбрал скорость и потерял контроль над машиной, после чего врезался в попутный Chevrolet Lanos. Иномарка вылетела за пределы проезжей части и воткнулась капотом в землю. В реанимацию с тяжелыми травмами угодили 27-летний водитель Chevrolet и его 38-летняя пассажирка. Очевидцы сообщают, что второго пассажира также увезли на скорой.

«За рулем ВАЗ-2108 находился водитель 1977 года рождения. Он не пострадал», — рассказали в ГИБДД.

Напомним, сегодня, 10 мая, около 8.00 возле остановки «Гаражи» на улице Гагарина столкнулись ВАЗ-2108 и Chevrolet Lanos. Удар был такой силы, что иномарка с башкирскими номерами перемахнула через бетонный бордюр, протаранила гараж и «воткнулась» капотом в землю. Очевидцы ДТП бросились помогать трем людям, находившимся в Chevrolet.

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