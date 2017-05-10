Угнанную 12 лет назад в Воронеже «Ауди А-6» нашли в Омской области

На посту ДПС «Русско-Полянский» автоинспекторы остановили автомобиль «Ауди А-6», управлял которым 27-летний житель Омской области. При проверке документов выяснилось, что иномарка с аналогичным идентификационным номером кузова числится в угоне с 2005 года. Розыск еще 12 лет назад инициировало УМВД по Воронежской области.

Автомобиль забрали у водителя для помещения на спецстоянку до окончания предварительной проверки. Полицейские проведут автотехническое исследование, что выяснить, не были ли подделаны идентификационные номера, а также изучат все обстоятельства угона.

ОМВД России по Омскому району:

Омская Госавтоинспекция обращает внимание граждан на функционирующий в настоящее время на официальном сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru интерактивный сервис по проверке автомобилей на предмет нахождения их в розыске или под обременениями, наложенными, например, судебными приставами. ГИБДД настоятельно рекомендует проверять автомобили через данный ресурс перед их покупкой.