Полковника СБУ в Мариуполе взорвала женщина — СМИ

«Она действовала не одна — кто-то также наблюдал и контролировал обстановку, давал ей команды, что делать. Она была простым исполнителем. Обнаружив машину Хараберюша, она установила мину под водительское сиденье — для этого не требуется специальной подготовки, всего одно движение… Все обстоятельства покушения случайно зафиксированы на видео одной из камер наблюдения», — написал Бутусов.

Также журналист подчеркивает, что почерк похож на убийство в Киеве журналиста Павла Шеремета.

«К сожалению, установить мину было несложно. Семья Хараберюша оставила в 2014-м Донецк, и своей квартиры или дома в Мариуполе не имела. Они жили на съемной квартире в обычной девятиэтажке. Никакой охраны, конечно, у машин во дворе не было. У полковника не было водителя и личных охранников», — добавляет журналист.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва автомобиля в жилом квартале Мариуполя погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш.