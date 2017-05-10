Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Спецназ РФ применил в Сирии ракетный комплекс "Корнет" - СМИ
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Я не конченый человек": Дана Борисова о своей реабилитации
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
9Юбилей Корейской народной армии
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
16:37 (мск), источник: РИА Новости

В Тюменской области паводок затопил аэродром с девятью самолетами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Аэродром авиационно-спортивного клуба ДОСААФ в Ишимском районе Тюменской области оказался затоплен в результате паводка, сообщил в среду РИА Новости инструктор-парашютист организации Юрий Богданов.

Как ранее сообщало тюменское ГУМЧС, по данным на 7 мая, в Ишиме и Ишимском районе оказались подтоплены в результате паводка более 4 тысяч домов, в основном — дачных. Эвакуированы 420 человек, в том числе более 100 детей.

«Большой паводок был в 2007 году, тогда вода дошла до стоянки. Сейчас уровень воды на метр выше по сравнению с прошлым разом. Оказались затоплены девять наших самолетов. Из них пять летали, остальные находились в ремонте. Кроме того, затопило гараж, автомобили, частично здания», — сказал Богданов.

По его словам, речь идет о таких самолетах, как Ан-2, Л-29, Як-55. Богданов отметил, что, судя по всему, машины придется ремонтировать. Инструктор подчеркнул, что только ремонт двигателя Ан-2 стоит более 1 миллиона рублей, а ремонт всей подобной машины — 3 миллиона 200 тысяч рублей.

«Все случилось внезапно, рано утром 6 мая. К 9.00 вода поднялась уже на полметра. Удалось взлететь только самолету-амфибии. Теперь ждем, когда вода спадет, но нас уже предупредили, что 13 мая ожидается новый подъем», — пояснил Богданов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пик паводка на Ишиме: вода приблизилась к критической отметке
13:42 (мск)© Ньюстюб
'Французский бунт против Европы': почему Ле Пен есть что праздновать
Кремль объяснил отсутствие иностранных лидеров на Параде Победы
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Трамп прокомментировал отставку директора ФБР
Минфин поддержал введение продуктовых карточек в России
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
В Вашингтоне проходят переговоры Лаврова и Тиллерсона
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
«Вашингтон» и «Питтсбург» определят полуфиналиста Кубка Стэнли От результата матча зависит, на кого из звезд НХЛ может рассчитывать главный тренер сборной России Олег Знарок на проходящем в Кельне и Париже чемпионате мира
Авто
Первый Hummer снова запустят в производство В США возобновят сборку легендарного внедорожника Hummer H1, впрочем, продаваться на американском рынке автомобиль не будет
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Эксперты рассказали о самом дешевом жилье Петербурга
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь