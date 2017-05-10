В Уфе мошенники заставляют пенсионеров покупать детектор «Стопгаз»

Уфимцев предупредили о новом способе обмана наивных пенсионеров. В последнее время участились случаи обращения в управление защиты прав потребителей с просьбой разобраться с продажей детекторов утечки газа «Стопгаз».

— Продавцы представляются работниками различных газовых служб и заходят в квартиры собственников под предлогом проверки учета газа. Вводя граждан в заблуждение, они утверждают о необходимости, предусмотренной законом установить указанный прибор (по льготной для пенсионеров цене — 4900 рублей). В случае отказа грозятся отключить газ и выставить штраф, — объяснили в мэрии Уфы.

Однако закон не требует обязательной установки такого детектора, поэтому предложение неизвестных лиц напрямую связано с мошенничеством.