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16:10 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе поймали грабителя, который воровал у детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости (Крым). Севастопольские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в совершении грабежей у детей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

По информации правоохранителей, в дежурную часть с заявлением о похищении телефона у его 12-летнего сына обратился местный житель.

«Сотрудники полиции установили, что к потерпевшему на улице подошел неизвестный парень и попросил позвонить. Взяв телефон, он скрылся. В этот же день с заявлением в полицию обратилась жительница города, которая рассказала, что в Комсомольском парке у ее 14-летней дочери похитили телефон», — рассказали в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им казался 20-летний житель города. Один из похищенных телефонов полицейские изъяли и вернули потерпевшему.

По информации пресс-службы МВД по Севастополю, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Если вина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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