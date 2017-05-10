В Севастополе поймали грабителя, который воровал у детей

По информации правоохранителей, в дежурную часть с заявлением о похищении телефона у его 12-летнего сына обратился местный житель.

«Сотрудники полиции установили, что к потерпевшему на улице подошел неизвестный парень и попросил позвонить. Взяв телефон, он скрылся. В этот же день с заявлением в полицию обратилась жительница города, которая рассказала, что в Комсомольском парке у ее 14-летней дочери похитили телефон», — рассказали в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им казался 20-летний житель города. Один из похищенных телефонов полицейские изъяли и вернули потерпевшему.