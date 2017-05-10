Экс-депутат Думы Нижнего Новгорода Алексей Белкин арестован в Москве

Согласно полученной информации, 5 мая 2017 года Алексей Белкин был задержан в Москве, а 6 мая решением суда был взят под стражу на срок два месяца (до 5 июля 2017 года). Основанием для ареста послужила ч.2 ст. 228 УК РФ («незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»).

Напомним, что преступления по данной статье наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трёх лет.

СПРАВКА

Алексей Белкин родился 9 октября 1975 года. Высшее образование получил в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии на факультете государственного и муниципального управления Байкальского государственного университета экономики и права.

С 2010 по 2015 год был депутатом Городской думы Нижнего Новгорода V созыва по мандату от НРО Партии «Справедливая Россия».

В Нижегородском региональном отделении партии «Справедливая Россия» Алексей Белкин до ноября 2011 года занимал пост секретаря бюро совета НРО партии. При этом с октября 2011 года был назначен исполняющим обязанности председателя совета НРО «Справедливой России» в то время как полномочия Александра Бочкарева были приостановлены. Причиной кадровой перестановки явились «неоднократные нарушения устава партии в его работе».