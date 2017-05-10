Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Модель Playboy снялась обнаженной на высоте 3 километров - СМИ
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
"Она огребает не по-детски": Апина рассказала о Бузовой
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
15:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Экс-депутат Думы Нижнего Новгорода Алексей Белкин арестован в Москве

Бывший депутат Думы Нижнего Новгорода, член президиума Российской кинологической федерации (РКФ) Алексей Белкин арестован в Москве по подозрению в хранении наркотиков. Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе Останкинского районного суда города Москвы 10 мая 2017 года.

Согласно полученной информации, 5 мая 2017 года Алексей Белкин был задержан в Москве, а 6 мая решением суда был взят под стражу на срок два месяца (до 5 июля 2017 года). Основанием для ареста послужила ч.2 ст. 228 УК РФ («незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»).

Напомним, что преступления по данной статье наказываются лишением свободы на срок от трёх до десяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трёх лет.

СПРАВКА

Алексей Белкин родился 9 октября 1975 года. Высшее образование получил в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии на факультете государственного и муниципального управления Байкальского государственного университета экономики и права.

С 2010 по 2015 год был депутатом Городской думы Нижнего Новгорода V созыва по мандату от НРО Партии «Справедливая Россия».

В Нижегородском региональном отделении партии «Справедливая Россия» Алексей Белкин до ноября 2011 года занимал пост секретаря бюро совета НРО партии. При этом с октября 2011 года был назначен исполняющим обязанности председателя совета НРО «Справедливой России» в то время как полномочия Александра Бочкарева были приостановлены. Причиной кадровой перестановки явились «неоднократные нарушения устава партии в его работе».

На данное время Алексей Белкин является членом президиума Российской кинологической федерации (РКФ), председателем выставочной комиссии РКФ и президентом Нижегородского Кеннел-Клуба (объединение собаководов).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль объяснил отсутствие иностранных лидеров на Параде Победы
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Трамп прокомментировал отставку директора ФБР
Минфин поддержал введение продуктовых карточек в России
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
В Вашингтоне проходит встреча Лаврова и Тиллерсона
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
Испорченный телефон: зачем Знарок сказал про операцию Тарасенко Вопреки словам Олега Знарка, форварду «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко не нужна операция. Зачем тренер сборной ввёл всех в заблуждение?
Авто
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото) В СМИ утекли фотографии, на которых, как утверждают авторы снимков, запечатлен новый компактный корейский кроссовер - Kona
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь