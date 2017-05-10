Мужчина оштрафован за изъятие из дикой природы яиц сизой чайки

Житель Чкаловского района заплатит 60 тысяч рублей за изъятие из дикой природы яиц сизой чайки, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Во время рейда был задержан чкаловец, в лодке которого обнаружено несколько ведер яиц дикой птицы. Всего у мужчины нашли 75 яиц. Мужчину оштрафовали и предъявили исковые требования о возмещении причиненного ущерба животному миру. Решением суда с него взыскано 60 тысяч рублей.

«Подобные случаи изъятия из дикой природы птичьих яиц для региона редкость», — отметили в госохотнадзоре Нижегородской области.