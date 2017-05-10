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15:52 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Мужчина оштрафован за изъятие из дикой природы яиц сизой чайки

Житель Чкаловского района заплатит 60 тысяч рублей штрафа.

Житель Чкаловского района заплатит 60 тысяч рублей за изъятие из дикой природы яиц сизой чайки, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Во время рейда был задержан чкаловец, в лодке которого обнаружено несколько ведер яиц дикой птицы. Всего у мужчины нашли 75 яиц. Мужчину оштрафовали и предъявили исковые требования о возмещении причиненного ущерба животному миру. Решением суда с него взыскано 60 тысяч рублей.

«Подобные случаи изъятия из дикой природы птичьих яиц для региона редкость», — отметили в госохотнадзоре Нижегородской области.

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