Падение лифта с детьми на Комендантском заинтересовало СК
Следственный комитет Петербурга ищет ответственных за проблемы с оборудованием у лифта, сорвавшегося с пассажирами в Приморском районе.
Следственный комитет Петербурга ищет ответственных за проблемы с оборудованием у лифта, сорвавшегося с пассажирами в Приморском районе.
Как сообщила 10 мая
Школьниц вызволили приехавшие специалисты, которые, по данным следствия, привели лифт в рабочее состояние.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.