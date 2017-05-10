Падение лифта с детьми на Комендантском заинтересовало СК

Как сообщила 10 мая пресс-служба ведомства, по факту инцидента в доме 31, корпус 3, по Комендантскому проспекту проводится проверка. Два дня назад кабина лифта, в которой в этот момент были две девочки 13 лет, рухнула вниз и резко остановилась между первым и вторым этажами.

Школьниц вызволили приехавшие специалисты, которые, по данным следствия, привели лифт в рабочее состояние.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.