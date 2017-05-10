В Башкирии восьмиклассницу доставили в больницу с алкогольной комой

Ребенок был доставлен от площади перед сельским дворцом культуры. Это место традиционно привлекает к себе по вечерам местную молодежь. Как удалось узнать ProUfu.ru от источника, близкого к ситуации, у девочки был поставлен диагноз «алкогольная кома, общее переохлаждение».

Информация о госпитализации школьницы была передана в правоохранительные органы. По данному факту проводится проверка.