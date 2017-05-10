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16:55 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанский пилот находится в реанимации после жесткой посадки самолета

Около 7:30 утра 8 мая в тамбовской деревне Желановка произошло ЧП. Самолет, выполняющий сельскохозяйственные работы, зацепил линию электропередачи и совершил жесткую посадку.

Пилот судна — 54-летний житель Краснодарского края доставлен в реанимацию Мичуринской городской больницы.

Фермер арендовал этот самолет для обработки полей. Принадлежит судно частному лицу, зарегистрированному в Воронежской области.

Обстоятельства и причины жесткой посадки устанавливает комиссия Межгосударственного авиационного комитета, сообщил ГТРК «Кубань» портал «Вести Тамбов».

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