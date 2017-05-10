Кубанский пилот находится в реанимации после жесткой посадки самолета
Около 7:30 утра 8 мая в тамбовской деревне Желановка произошло ЧП. Самолет, выполняющий сельскохозяйственные работы, зацепил линию электропередачи и совершил жесткую посадку.
Около 7:30 утра 8 мая в тамбовской деревне Желановка произошло ЧП. Самолет, выполняющий сельскохозяйственные работы, зацепил линию электропередачи и совершил жесткую посадку.
Пилот судна — 54-летний житель Краснодарского края доставлен в реанимацию Мичуринской городской больницы.
Фермер арендовал этот самолет для обработки полей. Принадлежит судно частному лицу, зарегистрированному в Воронежской области.
Обстоятельства и причины жесткой посадки устанавливает комиссия Межгосударственного авиационного комитета, сообщил ГТРК «Кубань» портал «Вести Тамбов».