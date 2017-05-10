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16:26 (мск), источник: Nakanune.ru

«Цыган Дима», участвовавший в бойне на Депутатской, заявил об угрозах

Дмитрий Пестриков, один из фигурантов дела о перестрелке на улице Депутатской в цыганском поселке Екатеринбурга, заявил об угрозах в свой адрес. Об этом на своей странице в Facebook правозащитник Алексей Соколов, передает корреспондент Накануне.RU.

В подтверждение он также опубликовал фрагмент из письма Пестрикова своей супруге Алисе Дутовой.

«Следак угрожает что на двойку (ИК- 2) отправят. Интересуется, как у меня дела со здоровьем. Его угрозы слышал еще один посторонний человек», — говорится в записке.

Как уточнил Соколов, члены ОНК Ольга Вековшинина и Николай Лаптев проверили данную информацию.

«Общественные наблюдатели выслушали супругу обвиняемого, которая заявила о возможных пытках в отношении её мужа и переведенного по требованию следователя из СИЗО в ПФРСИ при ИК-2. Наблюдатели всё записали и пошли осуществлять общественную проверку в ИК-2. Выяснилось, что в ИК-2 обвиняемый отсутствует и члены ОНК пошли в СИЗО-1 удостовериться о наличии обвиняемого в стенах следственного изолятора», — сообщил Соколов.

Как уточнили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области, журналистам не предоставляют подобных сведений. При этом, там пояснили, что ПФРСИ при ИК-2 — отдельная структура, «как следственный изолятор внутри колонии» и «теоретически такое (перевод) возможно».

«У нас есть шесть действующих изоляторов и есть помещения, которые функционируют в режиме следственных изоляторов — порядка семи, но это не колония и колонии не подчиняется. У них режим содержания не такой, как в колонии у осужденного. Что касается перевода, то там много слагаемых, от кого это зависит. Могут для следственных действий переводить по запросу, например. Этот вопрос не регулируется только нашими сотрудниками, там есть и другие участники этих процессов», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, инцидент в цыганском поселке произошел вечером 3 сентября прошлого года возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова на улице Депутатской. С одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков и его друзья цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств — более 20 человек; с другой — Олег Шишов, а также его друзья казаки Дутовы. Конфликт перерос в перестрелку. Неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в нескольких человек. В результате происшествия девять пострадавших (возрастом от 17 до 34 лет) были доставлены в различные больницы города. Впоследствии двое из них скончались в реанимации.

Позднее появилась информация о еще одном погибшем — якобы цыгане, личность которого не установлена.

Предприниматель Олег Шишов, который находился в розыске, сам пришел в полицию. Его допросили и отпустили под подписку о невыезде. Как удалось выяснить следователям, возможным поводом для конфликта стала словесная ссора между Шишовым и Пестриковым.

В ходе расследования дела об убийстве следователи пришли к выводу, что в ситуации усматривается организация и участие в массовых беспорядках. Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, начались задержания и аресты.

Кроме того, следствием были собраны доказательства, позволяющие полагать, что в действиях лиц, применивших оружие в отношении молодых людей, приехавших на нескольких автомашинах, предварительно усматриваются признаки причинения смерти, совершенного при превышении пределов необходимой обороны.

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