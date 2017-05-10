Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
В Израиле погиб депутат Госдумы РФ Василий Тарасюк
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Спецназ РФ применил в Сирии ракетный комплекс "Корнет" - СМИ
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
"Я не конченый человек": Дана Борисова о своей реабилитации
Толкалина объяснила, почему была "никакой" женой
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
9Юбилей Корейской народной армии
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
16:27 (мск), источник: Новости Перми

Министр Плотников не явился в суд на допрос по делу о мошенничестве с онкозаболеванием

Глава регионального минздрава, прежде возглавлявший краевой онкологический диспансер, не явился по вызову в Мотовилихинский районный суд Перми, где его как свидетеля должны допросить по уголовному делу бывшего страхового брокера Владимира Ощепкова, обвиняемого мошенничестве с получением выплат за наступление страхового случая на общую сумму 8,1 млн рублей.

По версии полиции, бывший страховой брокер Ощепков мошенническим путем сфальсифицировал у себя рак предстательной железы, получил две выплаты за наступление страхового случая на общую сумму 8,1 млн рублей и совершил приготовление к получению еще одной в размере 7,2 млн рублей. Свидетелем по делу стал в том числе глава краевого минздрава Вадим Плотников, до назначения на министерский пост возглавлявший краевой онкологический диспансер.

Ранее Плотников был допрошен в полиции и сообщил, что Ощепков, которому, согласно медицинским документам, 20 февраля 2012 года поставлен диагноз «рак предстательной железы», лично ему не знаком. Заболевание была подтверждено гистологическим исследованием, но исходя из амбулаторной карты не совсем ясно, как Ощепков попал в диспансер, направление из медицинского учреждения отсутствует. Кто из врачей был на первичном приеме в день обращения Ощепкова, бывший главврач Плотников сказать не смог. Также оказалось, что в амбулаторной карте нет специального анализа крови, на основании которого Ощепкова и направили на биопсию с гистологическим исследованием. Почему анализов в карте нет, бывший главврач онкодиспансера Плотников объяснить также не смог. Зато он сослался в полиции на то, что Ощепков предоставил описание своих рентгенснимков от 3 августа 2012 года из ГБУЗ ГКБ № 2 имени Ф. Х. Грааля. Названный больной больше в онкодиспансер не обращался.

Судья Ольга Шатова пока не смогла проверить эти показания. Вызванный на допрос 4 мая минимтр Плотников не явился. Секретарь судебного заседания Никита Богданов дозвонился до него по мобильному телефону и понял, что данный свидетель находится за пределами Перми — возможно, не в России. Допрошенная 4 мая врач онкологического диспансера Татьяна Счастная подтвердила показания, данные в полиции. Именно она проводила исследование под микроскопом материалов простаты больного по фамилии Ощепков. Ее смутил предварительный диагноз, выставленный 35-летнему тогда пациенту. В таком относительно молодом возрасте рак предстательной железы встречается крайне редко. Обычно им страдают мужчины старше 55 лет.

По версии следствия, гистологический анализ за страхового брокера сдал неустановленный пациент, действительно страдающий онкологическим заболеванием. Рентгенологическое исследование под представленным Ощепковым номером и датой в ГБУЗ ГКБ № 2 имени Ф. Х Грааля проходил строитель Бабкин, лечившийся там от травмы левой ноги. Пациент Ощепков в базе данных этой больницы не числится.

Допрошенный в суде 10 мая 2017 года свидетель Владимир Макаров из Пермского филиала ПАО «Росгосстрах» сообщил: при заключении 19 октября 2010 года договора страхования жизни и здоровья на сумму более 3,4 млн рублей Ощепков собственноручно заполнил анкету с данными об отсутствии заболеваний. Это подтвердил осмотр у терапевта. «У нас не было никаких сомнений, что Ощепков здоров. Иначе договора бы не было», — заявил начальник отдела по работе с финансовыми институтами Пермского филиала «Росгосстраха» Макаров.

Суд отказал 10 мая гособвинителю Юлии Окуловой в просьбе огласить показания на следствии двух не явившихся свидетелей из ОАО «АльфаСтрахование», тоже признанного потерпевшим. Как и в случае с министром Плотниковым, их явка — по требованию защиты Ощепкова — признана обязательной.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Министр Плотников не явился в суд на допрос по делу о мошенничестве с онкозаболеванием
Кремль объяснил отсутствие иностранных лидеров на Параде Победы
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Трамп прокомментировал отставку директора ФБР
Минфин поддержал введение продуктовых карточек в России
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
В Вашингтоне проходят переговоры Лаврова и Тиллерсона
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
«Вашингтон» и «Питтсбург» определят полуфиналиста Кубка Стэнли От результата матча зависит, на кого из звезд НХЛ может рассчитывать главный тренер сборной России Олег Знарок на проходящем в Кельне и Париже чемпионате мира
Авто
Первый Hummer снова запустят в производство В США возобновят сборку легендарного внедорожника Hummer H1, впрочем, продаваться на американском рынке автомобиль не будет
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь