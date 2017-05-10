Министр Плотников не явился в суд на допрос по делу о мошенничестве с онкозаболеванием

По версии полиции, бывший страховой брокер Ощепков мошенническим путем сфальсифицировал у себя рак предстательной железы, получил две выплаты за наступление страхового случая на общую сумму 8,1 млн рублей и совершил приготовление к получению еще одной в размере 7,2 млн рублей. Свидетелем по делу стал в том числе глава краевого минздрава Вадим Плотников, до назначения на министерский пост возглавлявший краевой онкологический диспансер.



Ранее Плотников был допрошен в полиции и сообщил, что Ощепков, которому, согласно медицинским документам, 20 февраля 2012 года поставлен диагноз «рак предстательной железы», лично ему не знаком. Заболевание была подтверждено гистологическим исследованием, но исходя из амбулаторной карты не совсем ясно, как Ощепков попал в диспансер, направление из медицинского учреждения отсутствует. Кто из врачей был на первичном приеме в день обращения Ощепкова, бывший главврач Плотников сказать не смог. Также оказалось, что в амбулаторной карте нет специального анализа крови, на основании которого Ощепкова и направили на биопсию с гистологическим исследованием. Почему анализов в карте нет, бывший главврач онкодиспансера Плотников объяснить также не смог. Зато он сослался в полиции на то, что Ощепков предоставил описание своих рентгенснимков от 3 августа 2012 года из ГБУЗ ГКБ № 2 имени Ф. Х. Грааля. Названный больной больше в онкодиспансер не обращался.



Судья Ольга Шатова пока не смогла проверить эти показания. Вызванный на допрос 4 мая минимтр Плотников не явился. Секретарь судебного заседания Никита Богданов дозвонился до него по мобильному телефону и понял, что данный свидетель находится за пределами Перми — возможно, не в России. Допрошенная 4 мая врач онкологического диспансера Татьяна Счастная подтвердила показания, данные в полиции. Именно она проводила исследование под микроскопом материалов простаты больного по фамилии Ощепков. Ее смутил предварительный диагноз, выставленный 35-летнему тогда пациенту. В таком относительно молодом возрасте рак предстательной железы встречается крайне редко. Обычно им страдают мужчины старше 55 лет.



По версии следствия, гистологический анализ за страхового брокера сдал неустановленный пациент, действительно страдающий онкологическим заболеванием. Рентгенологическое исследование под представленным Ощепковым номером и датой в ГБУЗ ГКБ № 2 имени Ф. Х Грааля проходил строитель Бабкин, лечившийся там от травмы левой ноги. Пациент Ощепков в базе данных этой больницы не числится.



Допрошенный в суде 10 мая 2017 года свидетель Владимир Макаров из Пермского филиала ПАО «Росгосстрах» сообщил: при заключении 19 октября 2010 года договора страхования жизни и здоровья на сумму более 3,4 млн рублей Ощепков собственноручно заполнил анкету с данными об отсутствии заболеваний. Это подтвердил осмотр у терапевта. «У нас не было никаких сомнений, что Ощепков здоров. Иначе договора бы не было», — заявил начальник отдела по работе с финансовыми институтами Пермского филиала «Росгосстраха» Макаров.



Суд отказал 10 мая гособвинителю Юлии Окуловой в просьбе огласить показания на следствии двух не явившихся свидетелей из ОАО «АльфаСтрахование», тоже признанного потерпевшим. Как и в случае с министром Плотниковым, их явка — по требованию защиты Ощепкова — признана обязательной.