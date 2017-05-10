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16:43 (мск), источник: РИА Новости

СК: Обвиняемые в похищении ребенка под Ростовом могли убить приемного сына

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Супруги, подозреваемые в похищении трехлетнего ребенка в Морозовске Ростовской области, подозреваются в убийстве одного из приемных детей, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего, совершенном группой лиц. По данным следствия, 7 мая мужчина и женщина на улице Ленина в Морозовске похитили трехлетнего мальчика. Вместе с ребенком подозреваемые скрылись на автомобиле с волгоградскими номерами.

Похищенный ребенок был найден в Волгоградской области, предполагаемые похитители были задержаны и доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области. Во время допроса они пояснили, что 7 мая приехали в Морозовск, чтобы купить продукты на местном рынке. Увидев мальчика, который им понравился, супруги якобы решили его похитить и воспитать: подозреваемые распылили в лицо бабушке ребенка газ из газового баллончика и, схватив мальчика, на своем автомобиле выехали в Волгоградскую область.

Следователи выяснили, что у подозреваемых на воспитании находится пять несовершеннолетних детей, из которых четверо — приемные, при этом, в сентябре 2016 года один из приемных детей внезапно исчез. При этом опекуны не стали обращаться в правоохранительные органы ни после случившегося, ни в последующие 8 месяцев, и получали причитающиеся выплаты.

«Поскольку у следствия имелись все основания полагать, что исчезновение приемного ребенка скорее всего носит криминальный характер, следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье “убийство” (п. “в” ч.2 ст. 105 УК РФ). Подозрения пали на опекунов, которые в настоящее время допрашиваются по обстоятельствам смерти приемного ребенка», — сказала Петренко.

В настоящий момент следователи пытаются найти останки ребенка. Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в приемную семью. В настоящее время все дети изъяты из семьи и осмотрены медиками.

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