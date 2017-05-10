В деле доцента СамГМУ насчитали 29 преступлений
Прокурор Ленинского района Самары утвердил обвинительное заключение по уголовному делу доцента СамГМУ Людмилы Уксусовой, сообщает
Прокурор Ленинского района Самары утвердил обвинительное заключение по уголовному делу доцента СамГМУ Людмилы Уксусовой, сообщает
Напомним, женщину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
По версии следствия, в январе 2017 года доцент (заведующая учебной частью) кафедры общей и клинической патологии получила от студента 15 тыс. руб. за проставление в зачетной книжке отметки «отработано», что является допуском к зачету и экзамену, за фактически неотработанные контрольные работы и задачи по предмету «Патологическая физиология».
Аналогичные преступления совершены Уксусовой в отношении еще 28 студентов.
Вину в совершении преступлений обвиняемая признала в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.