Северный вестибюль «Новых Черемушек» закрывали из-за прорыва трубы
Сейчас он снова открыт для пассажиров.
Сейчас он снова открыт для пассажиров.
Северный вестибюль станции «Новые Черемушки»
Городские коммунальные службы и сотрудники метро уже ликвидировали аварию и откачали воду из вестибюля, сейчас он снова открыт для пассажиров.
При этом, как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города, на станции также произошло небольшое задымление
Ранее в апреле сбой на «оранжевой» ветке столичного метро произошел