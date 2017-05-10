Северный вестибюль «Новых Черемушек» закрывали из-за прорыва трубы

Северный вестибюль станции «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии московского метрополитена закрывался из-за прорыва трубы городской тепломагистрали. Об этом в среду, 10 мая, сообщается в официальном аккаунте столичной подезмки в Twitter.

Городские коммунальные службы и сотрудники метро уже ликвидировали аварию и откачали воду из вестибюля, сейчас он снова открыт для пассажиров.

При этом, как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города, на станции также произошло небольшое задымление из-за короткого замыкания в подсобном помещении. Возгорание было ликвидировано до приезда спасателей, сейчас станция работает в штатном режиме.