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18:34 (мск), источник: Мослента

Северный вестибюль «Новых Черемушек» закрывали из-за прорыва трубы

Сейчас он снова открыт для пассажиров.

Источник: РИА "Новости"

Северный вестибюль станции «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии московского метрополитена закрывался из-за прорыва трубы городской тепломагистрали. Об этом в среду, 10 мая, сообщается в официальном аккаунте столичной подезмки в Twitter.

Городские коммунальные службы и сотрудники метро уже ликвидировали аварию и откачали воду из вестибюля, сейчас он снова открыт для пассажиров.

При этом, как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города, на станции также произошло небольшое задымление из-за короткого замыкания в подсобном помещении. Возгорание было ликвидировано до приезда спасателей, сейчас станция работает в штатном режиме.

Ранее в апреле сбой на «оранжевой» ветке столичного метро произошел из-за падения на рельсы пассажира. Тогда поезда следовали с увеличенным интервалом.

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