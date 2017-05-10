Причины отравления юных каратистов выясняют в Северном Казахстане

На больничной кровати оказался 21 человек. Им выставлены предварительные диагнозы «гастроэнтероколит» и «кишечная вирусная инфекция». По информации департамента, в ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы водопроводной воды, смывы с объектов внешней среды, пробы сырья, продуктов питания в точках общественного питания ТОО «Restauration» (столовая «Айналайын») и столовая ИП Клишин и из комнат проживания детей.

«Руководители команды отрицали питание детей в пути следования. Однако при опросе детей установлено, что в поезде употреблялись продукты (куриное мясо и жареные крылышки, самса, лаваш с мясом) домашнего приготовления и приобретенные в неустановленных местах в пути следования. При осмотре комнат проживания были обнаружены остатки продуктов, употреблявшихся в поезде, хранившихся при комнатной температуре. В пробе курицы обнаружен патогенный стафилококк», — рассказала и.о. руководителя департамента Татьяна Горлова.

В связи со стабильным состоянием и улучшением здоровья все дети были выписаны 9 мая под наблюдение по месту жительства. Лабораторные исследования проб продуктов, материала от работников общепита, объектов внешней среды продолжаются.