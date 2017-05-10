Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуфинал «Евровидения-2017» проходит в полупустом зале
Западные СМИ: Парад Победы показал "мировую изоляцию" России
На день Победы в Москву приехал только один иностранный президент
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Цены на дачи в Подмосковье неоправданно завышены
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Модель Playboy снялась обнаженной на высоте 3 километров - СМИ
Порошенко раскритиковал российских солдат – СМИ
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
"Она огребает не по-детски": Апина рассказала о Бузовой
«Ее били ногами»: Лолита об избиении мамы в Киеве
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
9Юбилей Корейской народной армии
16:43 (мск), источник: Kazinform

Причины отравления юных каратистов выясняют в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Госпитализированных в минувшие выходные каратистов выписали из больницы, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент охраны общественного здоровья СКО.

Источник: Kazinform

На больничной кровати оказался 21 человек. Им выставлены предварительные диагнозы «гастроэнтероколит» и «кишечная вирусная инфекция». По информации департамента, в ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы водопроводной воды, смывы с объектов внешней среды, пробы сырья, продуктов питания в точках общественного питания ТОО «Restauration» (столовая «Айналайын») и столовая ИП Клишин и из комнат проживания детей.

«Руководители команды отрицали питание детей в пути следования. Однако при опросе детей установлено, что в поезде употреблялись продукты (куриное мясо и жареные крылышки, самса, лаваш с мясом) домашнего приготовления и приобретенные в неустановленных местах в пути следования. При осмотре комнат проживания были обнаружены остатки продуктов, употреблявшихся в поезде, хранившихся при комнатной температуре. В пробе курицы обнаружен патогенный стафилококк», — рассказала и.о. руководителя департамента Татьяна Горлова.

В связи со стабильным состоянием и улучшением здоровья все дети были выписаны 9 мая под наблюдение по месту жительства. Лабораторные исследования проб продуктов, материала от работников общепита, объектов внешней среды продолжаются.

Напомним, спортсмены из Астаны приехали в Петропавловск на соревнования по кекушинкай-каратэ. После ужина они почувствовали себя плохо и оказались в больнице. В департаменте уточнили, что питание участников из Астаны и других областей осуществлялось предприятиями общественного питания ТОО «Restauration» (столовая «Айналайын») и столовая ИП Клишин, при этом дети из других регионов не заболели. Всего в соревнованиях принимали участие 800 человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль объяснил отсутствие иностранных лидеров на Параде Победы
Мизулина раскритиковала налог на малодетность в России
Трамп прокомментировал отставку директора ФБР
Минфин поддержал введение продуктовых карточек в России
Малкин или Овечкин: кто усилит сборную России на ЧМХ-2017
В Вашингтоне проходят переговоры Лаврова и Тиллерсона
SpaceX провела первые испытания ракеты тяжелого класса
Спорт
Испорченный телефон: зачем Знарок сказал про операцию Тарасенко Вопреки словам Олега Знарка, форварду «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко не нужна операция. Зачем тренер сборной ввёл всех в заблуждение?
Авто
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото) В СМИ утекли фотографии, на которых, как утверждают авторы снимков, запечатлен новый компактный корейский кроссовер - Kona
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов Новый проект с участием звезды будет выходить на «Первом канале»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Средняя ставка по ипотеке в России снизилась
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь