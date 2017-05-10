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17:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Менявшего колесо водителя сбила насмерть иномарка в Морозовском районе

Менявшего колесо водителя сбила насмерть иномарка в Морозовском районе Ростовской области 10 мая.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, ДТП произошло около 15.00 на 234-м километре трассы М-21.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Фольксваген остановился для замены пробитого колеса. В то время, когда мужчина выполнял ремонт транспортного средства, на него совершил наезд водитель автомобиля Митсубиси. В результате ДТП 65-летний гражданин, меняющий колесо, от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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