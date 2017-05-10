Менявшего колесо водителя сбила насмерть иномарка в Морозовском районе
Менявшего колесо водителя сбила насмерть иномарка в Морозовском районе Ростовской области 10 мая.
Менявшего колесо водителя сбила насмерть иномарка в Морозовском районе Ростовской области 10 мая.
Как сообщает
«По предварительным данным, водитель автомобиля Фольксваген остановился для замены пробитого колеса. В то время, когда мужчина выполнял ремонт транспортного средства, на него совершил наезд водитель автомобиля Митсубиси. В результате ДТП 65-летний гражданин, меняющий колесо, от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.