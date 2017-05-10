В Приморско-Ахтарском районе школьники спасли упавшего в лиман мальчика
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Александр Герасимов, Григорий Жуков и Михаил Мусиенко 17 апреля отправились на рыбалку в лиманы. Они заметили недалеко четырех ребят, которые тоже рыбачили.
«Мальчикам было примерно лет по 10. Вдруг мы услышали всплеск, подумали, что
Он бросился в воду и стал тащить утопающего к берегу, с суши ему помогали двое друзей. Вытащив мальчика, Александр вызвал скорую, а Михаил стал делать непрямой массаж сердца. Пострадавший пришел в сознание. С него сняли мокрую одежду и набросили сухую куртку. Потом мальчика передали медикам.
«Я подумал, что, если сейчас не спасем, будем всю жизнь винить себя. Действовали быстро, на автомате, в памяти всплыли моменты, о которых рассказывали на уроках ОБЖ», — сказал Герасимов.