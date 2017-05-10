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17:24 (мск), источник: ЮГА.ру

В Приморско-Ахтарском районе школьники спасли упавшего в лиман мальчика

В Приморско-Ахтарском районе трое учеников школы № 13 спасли мальчика, упавшего в воду.

Источник: ЮГА.ру

Александр Герасимов, Григорий Жуков и Михаил Мусиенко 17 апреля отправились на рыбалку в лиманы. Они заметили недалеко четырех ребят, которые тоже рыбачили.

«Мальчикам было примерно лет по 10. Вдруг мы услышали всплеск, подумали, что кто-то бросил в воду камень. Но наклонившись с моста, увидели, что из воды вниз лицом всплыл один из мальчишек. Мы знали, что, порой, он теряет сознание. И поняли, что действовать надо немедленно», — цитирует Герасимова пресс-служба ЮРЦ МЧС РФ.

Он бросился в воду и стал тащить утопающего к берегу, с суши ему помогали двое друзей. Вытащив мальчика, Александр вызвал скорую, а Михаил стал делать непрямой массаж сердца. Пострадавший пришел в сознание. С него сняли мокрую одежду и набросили сухую куртку. Потом мальчика передали медикам.

«Я подумал, что, если сейчас не спасем, будем всю жизнь винить себя. Действовали быстро, на автомате, в памяти всплыли моменты, о которых рассказывали на уроках ОБЖ», — сказал Герасимов.

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