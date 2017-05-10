У жилого дома на Планерной улице прогремел взрыв

В Приморском районе прогремел взрыв, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел днем 10 мая у дома № 23/1 по Планерной улице.

По словам очевидцев, в одном из мусорных контейнеров возле жилого дома взорвался неизвестный предмет. После громкого хлопка бачок загорелся.

Пожарные прибыли на место происшествия уже через 1 минуту. Пламя потушено. В результате возгорания никто не пострадал.

Причины и обстоятельства возгорания со взрывом выясняются.