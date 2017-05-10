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18:50 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

У жилого дома на Планерной улице прогремел взрыв

После громкого хлопка загорелся мусорный контейнер.

В Приморском районе прогремел взрыв, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел днем 10 мая у дома № 23/1 по Планерной улице.

По словам очевидцев, в одном из мусорных контейнеров возле жилого дома взорвался неизвестный предмет. После громкого хлопка бачок загорелся.

Пожарные прибыли на место происшествия уже через 1 минуту. Пламя потушено. В результате возгорания никто не пострадал.

Причины и обстоятельства возгорания со взрывом выясняются.

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