У жилого дома на Планерной улице прогремел взрыв
После громкого хлопка загорелся мусорный контейнер.
После громкого хлопка загорелся мусорный контейнер.
В Приморском районе прогремел взрыв, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел днем 10 мая у дома № 23/1 по Планерной улице.
По словам очевидцев, в одном из мусорных контейнеров возле жилого дома взорвался неизвестный предмет. После громкого хлопка бачок загорелся.
Пожарные прибыли на место происшествия уже через 1 минуту. Пламя потушено. В результате возгорания никто не пострадал.
Причины и обстоятельства возгорания со взрывом выясняются.