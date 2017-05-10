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17:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области пенсионер выстрелил из обреза в знакомого

Мужчина получил огнестрельное ранение в предплечье.

Ранее судимый пенсионер выстрелил из обреза охотничьего ружья в предплечье знакомого, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 10 мая. Инцидент произошел в Россоши в День Победы.

По данным ведомства, трое мужчин пришли к дому 63-летнего рецидивиста и начали стучать в дверь. Спустя некоторое время пенсионер открыл дверь и выстрелил в 40-летнего знакомого. Выяснилось, что пострадавшим оказался товарищ 25-летнего соседа рецидивиста — мужчины неоднократно ссорились, и молодой человек пришел к пенсионеру в очередной раз выяснить отношения.

Медики госпитализировали парня, а полицейские задержали пенсионера. Рецидивист пояснил, что обрез охотничьего ружья достался ему от отца, и хранил он его с 2003 года. Патрон в обрезе был всего лишь один, который пенсионер и использовал.

Силовики возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия (ст. 222 УК РФ), максимальное наказание по статье — 4 года лишения свободы. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения вреда здоровью.

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