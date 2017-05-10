В Симферополе выявили хищение полумиллиона рублей на ремонте школы
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 май — РИА Новости (Крым). Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 май — РИА Новости (Крым). Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя
«Руководитель предприятия с целью заключения контракта на выполнение работ по проектированию и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации в МБОУ “Средняя общеобразовательная
Уголовное дело в отношении руководителя компании возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».