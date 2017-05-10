В Симферополе выявили хищение полумиллиона рублей на ремонте школы

«Руководитель предприятия с целью заключения контракта на выполнение работ по проектированию и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации в МБОУ “Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37” подделал банковскую гарантию и, получив аванс в виде 100 процентов предусмотренной суммы, распорядился им по своему усмотрению. В результате был причинен ущерб бюджету в размере 550 тыс рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело в отношении руководителя компании возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».