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18:06 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе выявили хищение полумиллиона рублей на ремонте школы

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 май — РИА Новости (Крым). Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя предприятия-подрядчика, осуществлявшего ремонт здания средней общеобразовательной школы-детского сада № 37 Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Руководитель предприятия с целью заключения контракта на выполнение работ по проектированию и монтажу автоматической системы пожарной сигнализации в МБОУ “Средняя общеобразовательная школа-детский сад № 37” подделал банковскую гарантию и, получив аванс в виде 100 процентов предусмотренной суммы, распорядился им по своему усмотрению. В результате был причинен ущерб бюджету в размере 550 тыс рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело в отношении руководителя компании возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».

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