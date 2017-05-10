Арендованный воронежский самолёт совершил жёсткую посадку в Тамбовской области
Легкомоторный самолёт, принадлежащий воронежцу, совершил жёсткую посадку в Тамбовской области. По факту такого приземления проводится доследственная проверка.
Легкомоторный самолёт, принадлежащий воронежцу, совершил жёсткую посадку в Тамбовской области. По факту такого приземления проводится доследственная проверка.
Известно, что самолёту около 5 лет, сертификат лётной годности был исправен. В аренду у воронежца авиасудно взял тамбовский фермер — для обработки полей.
Сейчас 50-летний пилот с тяжёлой травмой находится в больнице. К счастью, мужчине удалось избежать удара током. При посадке самолёт повредил электросети, поэтому жители нескольких сёл остались без света.
Специалисты рассматривают две основные причины падения: ошибка пилотирования и техническая неисправность авиасудна.