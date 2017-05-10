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18:46 (мск), источник: Фонтанка

Жилком: Лифт с детьми на Комендантском не падал, его раскачали

Проверка лифта в жилом доме на Комендантском проспекте в Петербурге показала, что кабину резко остановили «уловители», но вниз она не падала. Каких-либо повреждений оборудования не выявлено.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает жилищный комитет Петербурга 10 мая, все системы лифтового оборудования в 4 парадной дома 31, корпус 3, по Комендантскому проспекту проверили и никаких неисправностей не нашли. «Факт падения пассажирской кабины с уровня шестого этажа до второго не подтвердился. Технические неисправности оборудования, лебедки, узлов безопасности, а также обрывы тяговых канатов и иные повреждения лифтового оборудования не обнаружены», — утверждают в ведомстве со ссылкой на районную администрацию.

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8 мая днем около половины второго пополудни после сообщения о застрявшей кабине на адрес приехал техник обслуживающей организации. На тот момент момент находившихся внутри девочек 11−12 лет, как утверждают в комитете, уже вытащили сотрудники МЧС — подростки не пострадали. Механик выяснил, что лифт между первым и вторым этажом резко остановили «уловители». Как поясняет жилищный комитет, это происходит либо когда лифт движется вниз быстрее, чем должен, либо когда его раскачивают.

Напомним, доследственную проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет Петербурга.

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