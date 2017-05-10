Сообщается, что из объяснений участников драки в офисе «Украинского союза ветеранов Афганистана Николаевского областного союза воинов-интернационалистов и запаса» по ул. Никольской, группа представителей нескольких общественных объединений пришли в офис чтобы обсудить вчерашнюю стычку.

В результате драки в офисе афганцев в Николаеве пострадали 4 человека, 9 — задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Число задержанных в результате столкновений в Днепре возросло до 12 человек

«Во время общения представители общественных объединений обратили внимание на наличие в помещении символики, которая, по их мнению, относится к запрещенной Законом Украины “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики”, из-за чего началась драка», — сказано в сообщении.

Драку разняли полицейские, которые прибыли на вызов. Для выяснения обстоятельств инцидента и степени вины участников в Центральный отдел полиции доставили девять человек.

К врачам за медицинской помощью, как сообщают в полиции, обратились четверо членов Николаевского областного союза воинов-интернационалистов, у которых зафиксированы телесные повреждения различной степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят первоочередные следственные действия. Опрошены свидетели конфликта, его участники, проведен осмотр места происшествия и изъяты вещественные доказательства.

Информация о совершенном внесена в журнал Единого учета, решается вопрос о квалификации происшествия, предварительно, по признакам ч.1 ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение» и ч.1 ст. 122 «Умышленное средней тяжести телесное повреждение» УК Украины. Также устанавливаются обстоятельства конфликта и сумма нанесенного ущерба и другие граждане, которые были участниками драки.